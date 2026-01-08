Alzheimer e malattie neurodegenerative puntata speciale di Politicamente scorretto con il prof Domenico Praticò

Una puntata speciale di “Politicamente scorretto” con il prof. Domenico Praticò, dedicata all’Alzheimer e alle malattie neurodegenerative. L’evento, trasmesso su Piana Tv, Telitalia, Fast News, Platform e Radio Onda Verde, offre un approfondimento scientifico e umano su queste patologie. Un’occasione per conoscere meglio le sfide e le ultime novità nel campo della ricerca e delle terapie, in un contesto informativo e rispettoso.

Su Piana Tv Telitalia Fast News Platform Radio Onda Verde. Un appuntamento di altissimo profilo scientifico e umano dedicato all’Alzheimer e alle malattie neurodegenerative. Domenica 11 gennaio 2026, dalle 20.30 alle 21.30, il format “Politicamente scorretto”, condotto da Domenico Nardo, propone una puntata speciale in diretta sulla pagina Facebook del conduttore e sulla Fastnewsplatform.uk, piattaforma internazionale di informazione e contenuti multimediali. Al centro della trasmissione uno dei temi più complessi e delicati del nostro tempo, che coinvolge migliaia di famiglie, pazienti e caregiver. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

