Alzheimer e malattie neurodegenerative puntata speciale di Politicamente scorretto con il prof Domenico Praticò

Una puntata speciale di “Politicamente scorretto” con il prof. Domenico Praticò, dedicata all’Alzheimer e alle malattie neurodegenerative. L’evento, trasmesso su Piana Tv, Telitalia, Fast News, Platform e Radio Onda Verde, offre un approfondimento scientifico e umano su queste patologie. Un’occasione per conoscere meglio le sfide e le ultime novità nel campo della ricerca e delle terapie, in un contesto informativo e rispettoso.

