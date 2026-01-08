Alzheimer e malattie neurodegenerative puntata speciale di Politicamente scorretto con il prof Domenico Praticò
Una puntata speciale di “Politicamente scorretto” con il prof. Domenico Praticò, dedicata all’Alzheimer e alle malattie neurodegenerative. L’evento, trasmesso su Piana Tv, Telitalia, Fast News, Platform e Radio Onda Verde, offre un approfondimento scientifico e umano su queste patologie. Un’occasione per conoscere meglio le sfide e le ultime novità nel campo della ricerca e delle terapie, in un contesto informativo e rispettoso.
Su Piana Tv Telitalia Fast News Platform Radio Onda Verde. Un appuntamento di altissimo profilo scientifico e umano dedicato all’Alzheimer e alle malattie neurodegenerative. Domenica 11 gennaio 2026, dalle 20.30 alle 21.30, il format “Politicamente scorretto”, condotto da Domenico Nardo, propone una puntata speciale in diretta sulla pagina Facebook del conduttore e sulla Fastnewsplatform.uk, piattaforma internazionale di informazione e contenuti multimediali. Al centro della trasmissione uno dei temi più complessi e delicati del nostro tempo, che coinvolge migliaia di famiglie, pazienti e caregiver. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Alzheimer, così l'obesità l'accelera: gli esami del sangue avvisano in anticipo anche prima dei sintomi - Con la neuroinfiammazione che potrebbe essere uno dei “collanti” che legano obesità e patologie neurodegenerative ... ilsole24ore.com
Malattie neurodegenerative, il ruolo della dineina - Un team di ricercatori della Oregon State University, negli Stati Uniti, ha approfondito il funzionamento di una proteina, la dineina, all’interno del processo neurodegenerativo. quotidianosanita.it
Una nuova strategia contro l’Alzheimer: un farmaco può frenare la progressione della malattia. Come funziona - Nella ricerca sull’Alzheimer prende forma una strategia alternativa rispetto ai tentativi terapeutici finora concentrati sulle fasi avanzate ... notizie.tiscali.it
Le malattie del cervello possono colpire in ogni fase della vita. Ci sono malattie neurodegenerative, come l’Alzheimer, il Parkinson, la Sclerosi multipla o la SLA, che rubano lentamente memoria, autonomia, identità. E ci sono disturbi del neurosviluppo, come l - facebook.com facebook
