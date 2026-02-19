Domenico non potrà ricevere un nuovo trapianto perché il suo cuore si è danneggiato durante un’emorragia martedì scorso. I medici del Monaldi hanno deciso all’unanimità di non procedere, poiché il cuore disponibile è stato destinato a un altro paziente in attesa. La decisione ha portato all'invio di ispettori ministeriali per verificare l’intera situazione. La famiglia di Domenico ha reagito con dolore alla notizia, mentre i medici si preparano a nuove valutazioni cliniche. La vicenda rimane sotto stretta osservazione.

Non ci sono margini per un secondo trapianto. Il piccolo Domenico non sopravvivrebbe all’intervento per impiantare un nuovo cuore, nonostante la volontà e l’impegno da parte degli specialisti dell’ospedale Monaldi di Napoli. La drammatica decisione è stata presa nel primo pomeriggio di ieri, al termine del consulto tra esperti provenienti dalle principali strutture sanitarie del Paese che si occupano di trapianto di cuore pediatrico. «Un confronto collegiale — ha sottolineato l’Azienda ospedaliera dei Colli in una nota — che ha consentito una valutazione condivisa, effettuata al letto del paziente e sulla base degli ultimi esami strumentali». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - «Domenico non sopravvivrebbe»: i motivi del no al nuovo trapianto | «Martedì ha avuto un'emorragia, abbiamo deciso all'unanimità»

Perché l’Heart Team ha negato la possibilità di un nuovo trapianto al piccolo DomenicoL’Heart Team dell’ospedale Monaldi di Napoli ha deciso di non autorizzare un nuovo trapianto per Domenico, un bambino di due anni.

Napoli, l’Heart team del Monaldi ha deciso: “Il bambino non è compatibile con un nuovo trapianto”A Napoli, l’Heart team dell’ospedale Monaldi ha preso una decisione importante: il bambino, dopo aver affrontato diversi interventi, non potrà ricevere un secondo trapianto di cuore.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.