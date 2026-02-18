Napoli l’Heart team del Monaldi ha deciso | Il bambino non è compatibile con un nuovo trapianto

A Napoli, l’Heart team dell’ospedale Monaldi ha preso una decisione importante: il bambino, dopo aver affrontato diversi interventi, non potrà ricevere un secondo trapianto di cuore. La squadra medica ha valutato attentamente le sue condizioni e ha concluso che il rischio di complicanze supera i benefici. Il bambino, che ha già subito un primo intervento, vive ora con un cuore che funziona con difficoltà. La decisione ha suscitato molte reazioni tra i genitori e i medici coinvolti.

L’Heart team riunitosi presso l’ospedale Monaldi di Napoli ha deciso: le condizioni del bambino non sono compatibili con un nuovo trapianto. È giunto così a conclusione, stando a quanto comunicato dall’Azienda ospedaliera dei colli, il consulto tra esperti provenienti dalle principali strutture sanitarie del Paese che si occupano di trapianto di cuore pediatrico. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Si sono infrante, dunque, le speranze del piccolo Domenico, della famiglia e degli avvocati, dopo che nella tarda serata di ieri erano giunte notizie positive circa l’arrivo di un cuore nuovo trapiantabile. 🔗 Leggi su Notizie.com

