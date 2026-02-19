Ditonellapiaga a Sanremo 2026 | la cantante di Chimica non è più un'outsider

Margherita Carducci, conosciuta come Ditonellapiaga, ha annunciato la sua partecipazione a Sanremo 2026, portando il brano

Ditonellapiaga, nome d'arte della cantautrice Margherita Carducci, sarà uno dei 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Che fastidio": la partecipazione nel 2022 con Donatella Rettore e il successo dell'album "Flash".🔗 Leggi su Fanpage.it

Festival di Sanremo 2026, le pagelle dopo il primo ascolto delle canzoni: Serena Brancale e Fedez e Masini puntano al podio, Samuray Jay bella sorpresa, Sal Da Vinci tormentone, Ditonellapiaga outsiderIl Festival di Sanremo 2026 si avvicina, con le prime impressioni sulle canzoni in gara.

“Che fastidio!” di Ditonellapiaga a Sanremo 2026: significato, temi e perché è la canzone più “tagliente” del FestivalDitonellapiaga ha portato a Sanremo 2026 il brano “Che fastidio!”, perché vuole parlare delle piccole e grandi irritazioni di tutti i giorni.

Le Donatella sono Ditonellapiaga e Rettore - Chimica - Tale e Quale Show 31/10/2025

