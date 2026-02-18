Che fastidio! di Ditonellapiaga a Sanremo 2026 | significato temi e perché è la canzone più tagliente del Festival

Ditonellapiaga ha portato a Sanremo 2026 il brano “Che fastidio!”, perché vuole parlare delle piccole e grandi irritazioni di tutti i giorni. La canzone nasce dall’esperienza di sentirsi infastiditi da dettagli semplici, come il traffico o le persone che parlano troppo forte. Con un ritmo rapido e un tono sarcastico, l’artista mette in fila le cose che ci fanno perdere pazienza. La sua musica diventa così una specie di racconto collettivo delle fastidiose abitudini moderne.

Ditonellapiaga arriva a Sanremo 2026 con “Che fastidio!”, un brano che non gira intorno alle cose: è un’invettiva pop, ironica e lucidissima contro quella somma di piccole (e grandi) irritazioni quotidiane che, messe insieme, diventano un ritratto del presente. Non è la classica canzone d’amore sanremese, né una ballad “da lacrima facile”: qui la forza sta nel sarcasmo, nella provocazione e in una scrittura che colpisce perché è riconoscibile, contemporanea, quasi da monologo teatrale messo in musica. Il significato: quando il mondo ti sembra una lista infinita di cose che non sopporti. “Che fastidio!” parte da una sensazione semplice e universale: ci sono giorni in cui tutto dà sui nervi. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

