Disturbi dell’apprendimento DSA | si può fare prevenzione al nido?

Oggi si parla sempre di più di disturbi dell'apprendimento (DSA). Alcuni anche in maniera critica sostenendo che si tratti di un' eccessiva "patologizzazione" di quelli che, in realtà, altro non sarebbero che casi di pigrizia. Secondo costoro oggi c'è il rischio, specie nelle scuole elementari, che ogni forma di insufficienza o difficoltà scolastica, sia considerata un problema medico da trattare come tale. La realtà parla di un fenomeno complesso, ma soprattutto diffuso. I dati del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) stimano che solo in Italia più di 350.000 studenti (quasi uno per classe) convive con una diagnosi di DSA.

