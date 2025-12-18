Iscrizione studenti con disturbi specifici di apprendimento DSA devono essere perfezionata con presentazione diagnosi

Il Ministero ha pubblicato la nota n. 847 del 17 dicembre 2025, che chiarisce le modalità e le date di iscrizione alla scuola per gli studenti con DSA. È importante che l’iscrizione sia perfezionata presentando la diagnosi ufficiale, garantendo così il giusto supporto e le adeguate misure di tutela. Questa comunicazione rappresenta un passo fondamentale per assicurare un percorso scolastico inclusivo e conforme alle normative vigenti.

La nota n. 847 del 17 dicembre 2025 con la quale il Ministero comunica le date utili e le modalità di iscrizione alla classe prima (e terza per gli indirizzi che necessitano) presenta una precisazione per l'iscrizione degli studenti con DSA disturbo specifico di apprendimento.

