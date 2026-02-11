Lupus eritematoso Moroni San Raffaele | Priorità approccio multidisciplinare

Il lupus eritematoso sistemico resta una malattia difficile da gestire, soprattutto perché coinvolge aspetti clinici, sociali e psicologici. Il professor Moroni, dell’Ospedale San Raffaele, sottolinea che per affrontarlo serve un approccio multidisciplinare. Solo così si può migliorare la vita dei pazienti, che spesso devono fare i conti con problemi che vanno oltre la cura medica.

Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) - Il lupus eritematoso sistemico rappresenta una patologia complessa non solo dal punto di vista clinico, ma anche sul piano sociale e psicologico. "La priorità è una presa in carico globale e multidisciplinare" del paziente. "Noi specialisti ci occupiamo solo di una parte delle problematiche, mentre molte altre devono essere gestite da professionisti diversi, lavorando in modo coordinato". Così Luca Moroni, internista immunologo presso l'Irccs ospedale San Raffaele di Milano, commenta all'Adnkronos Salute i risultati del progetto di ascolto 'Italian Systemic Lupus Erythematosus (Sle) Patients: Overview of Their Quality of Life and Unmet Needs', appena pubblicato sul 'Journal of Clinical Medicine', che per la prima volta descrive in modo strutturato l'impatto sociale, funzionale ed emotivo della patologia in Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il lupus eritematoso sistemico impone a molte persone una vita fatta di rinunce e difficoltà quotidiane.

L'anifrolumab sottocutaneo ha dimostrato di ridurre significativamente l'attività del lupus eritematoso sistemico rispetto al placebo, secondo uno studio condotto a Roma.

