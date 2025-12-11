Inclusione autonomia e qualità della vita | 2 milioni di euro per interventi dedicati ai giovani con disturbi dello spettro autistico

La Regione Puglia ha stanziato 2 milioni di euro per interventi dedicati ai giovani con disturbi dello spettro autistico, nell’ambito delle risorse del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità per il 2025. L’obiettivo è promuovere l’inclusione, l’autonomia e migliorare la qualità della vita di questa fascia di popolazione.

La Giunta regionale ha approvato la programmazione delle risorse assegnate alla Puglia dal Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità – annualità 2025 – pari a 1.981.896 euro, con un'attenzione particolare rivolta a giovani e giovanissimi.L’intervento rientra nella prosecuzione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

