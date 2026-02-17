La Juventus crolla a Istanbul | il Galatasaray ne fa 5 per la qualificazione agli ottavi di Champions serve un miracolo

La Juventus ha subito una pesante sconfitta a Istanbul, dove il Galatasaray ha segnato cinque gol. La squadra italiana è stata travolta in campo e ora deve sperare in un miracolo per passare agli ottavi di Champions League. La partita si è conclusa con un risultato umiliante per i bianconeri, che hanno mostrato gravi problemi difensivi.

Cinque schiaffi in pieno volto. Difficile descrivere diversamente la debacle rimediata dalla Juventus a Istanbul nei play off di Champions League contro il Galatasaray. Cinque gol che rendono maledettamente complicata la qualificazione dei bianconeri agli ottavi di finale e che solo la doppietta di Koopmeiners non rende praticamente impossibile. Una imbarcata maturata a causa di un secondo tempo inguardabile, dopo che Locatelli e compagni erano riusciti a chiudere il primo tempo in vantaggio (e in rimonta) di una rete. Cinque a due, come detto, il risultato finale: per superare il turno servirà un miracolo tra una settimana a Torino, dove gli uomini di Spalletti dovranno provare a vincere con tre gol di scarto.