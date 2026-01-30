Disabilità Caserta inserita nella sperimentazione della legge ' Progetto di Vita'

A Caserta parte la sperimentazione della nuova legge per l’invalidità civile. Il sistema mira a mettere al centro le esigenze delle persone con disabilità e a aiutarle a creare un progetto di vita più autonomo. La novità riguarda un metodo più completo di valutazione, che prende in considerazione diversi aspetti della vita di ogni individuo.

Il progetto ha la finalità di rendere autosufficienti le persone diversamente abili strutturando piani multidimensionali sulla base delle peculiari esigenze Parte anche a Caserta la sperimentazione del nuovo sistema per l'accertamento dell'invalidità civile e per la nuova valutazione multidimensionale che mette al centro il disabile e le sue peculiari esigenze nell'elaborazione del progetto di vita con la finalità dell'autodeterminazione della persona diversamente abile. Lo annuncia la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli che ha esteso ad altre 40 province italiane, tra cui Caserta, il decreto legge Pnrr.🔗 Leggi su Casertanews.it

