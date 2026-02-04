Umbria si discute la nuova legge sull' edilizia residenziale pubblica

In Umbria, la terza commissione ha dato il via libera al disegno di legge che modifica le norme sull’edilizia residenziale sociale. La discussione si è concentrata sulle nuove regole per costruire e gestire case popolari, con alcune differenze di opinioni tra i consiglieri. Ora il provvedimento passerà all’esame dell’aula, mentre i cittadini attendono che le modifiche possano migliorare l’accesso alle case per chi ha bisogno.

In Umbria si discute la nuova legge regionale sull'edilizia residenziale pubblica.La terza commissione ha approvato a maggioranza il disegno di legge "Modifiche alle norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale (legge regionale.23 del 2003)" predisposto dalla giunta regionale e.

