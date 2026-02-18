Politiche giovanili | l’arte della disputa entra nelle scuole pisane con il torneo ' Dire e Contraddire'

A Pisa, il torneo “Dire e Contraddire” è stato organizzato per insegnare ai giovani a comunicare meglio. Il fatto è che le scuole si sono aperte a questa iniziativa, voluta dall’amministrazione locale, per ridurre i conflitti tra studenti. Il torneo coinvolge ragazzi di diverse scuole che si sfidano in dibattiti su temi di attualità. L’obiettivo è far capire ai giovani come esprimersi senza litigare, promuovendo un confronto costruttivo tra pari. Le prime polemiche si sono già fatte sentire tra gli studenti.

L'iniziativa si propone di guidare gli studenti nell'apprendimento delle tecniche di retorica e argomentazione come strumenti di partecipazione civica responsabile Insegnare ai giovani a comunicare in modo efficace ed efficiente, trasformando la disputa da momento di scontro in luogo di incontro. Torna, alla sua sesta edizione, il Torneo della disputa 'Dire e Contraddire'. L'iniziativa, di rilievo nazionale, coinvolge anche Pisa e si propone di guidare gli studenti nell'apprendimento delle tecniche di retorica e argomentazione come strumenti di partecipazione civica responsabile. A livello locale, il progetto è promosso e coordinato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati (Coa) di Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa.