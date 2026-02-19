A Salerno torna Dire Danza | evento speciale con Michele Lanzeroti

A Salerno, il ritorno di Dire Danza è stato causato dal grande successo delle passate edizioni. La rassegna coreutica, alla sua ventiduesima edizione, si svolgerà domenica 22 febbraio 2026 al Teatro delle Arti. Michele Lanzeroti sarà tra i protagonisti di questa giornata, che offrirà performance di danza dal vivo e workshop aperti al pubblico. Le attività inizieranno alle 14 e continueranno fino a sera, coinvolgendo ballerini professionisti e appassionati. L’evento si conferma come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama culturale locale.

A Salerno torna la rassegna Dire Danza, evento coreutico giunto alla sua ventiduesima edizione. L'appuntamento è previsto per domenica 22 febbraio 2026 presso il Teatro delle Arti, con attività e performance in programma a partire dalle ore 14.00 fino agli spettacoli serali delle 17.00 e delle 20.00. Ideata da Pina Testa e Antonella Ferrante, con il coordinamento di Fortuna Capasso, la manifestazione ha l'obiettivo di valorizzare i giovani danzatori del territorio regionale offrendo loro un'occasione di esibizione e formazione. Il programma della giornata si apre alle ore 14.00 con uno stage tecnico condotto da Michele Lanzeroti, ballerino professionista noto al pubblico per la sua formazione nel programma televisivo Amici.