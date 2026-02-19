Dipendenza da social media Zuckerberg testimonia al processo

Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha testimoniato a Los Angeles in un processo che accusa i social media di danneggiare i giovani. La causa riguarda le possibili dipendenze e gli effetti negativi delle piattaforme digitali sui ragazzi. Zuckerberg ha spiegato le strategie di sviluppo e le funzionalità di Facebook e Instagram, strumenti molto popolari tra gli adolescenti. Durante l’udienza, ha anche risposto alle domande sulla tutela della privacy e sulla sicurezza dei minori. Il dibattito si concentra sui rischi di un uso eccessivo dei social network tra i giovani.

Il Ceo di Meta Mark Zuckerberg è stato chiamato a testimoniare a Los Angeles in un processo storico che mette sotto accusa i social media per i danni causati ai giovani utenti. La ragazza che ha presentato querela, oggi 20enne, sostiene che l'uso precoce delle piattaforme l'abbia resa dipendente e abbia aggravato depressione e pensieri suicidi. Meta e YouTube sono gli unici due imputati rimasti, mentre TikTok e Snapchat hanno raggiunto un accordo. La testimonianza di Zuckerberg arriva dopo quella di Adam Mosseri, capo di Instagram, che ha negato che le persone possano sviluppare una vera dipendenza dai social, sottolineando l'impegno della piattaforma a proteggere i giovani.