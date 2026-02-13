Un dipendente di Hoepli a rischio cassa integrazione | In libreria da 26 anni è la mia vita sono preoccupato

Stefano F., libraio con oltre 25 anni di esperienza presso Hoepli, temeva di perdere il lavoro a causa della cassa integrazione annunciata dall’azienda. La sua preoccupazione cresceva quando ha visto i colleghi combattere per un futuro incerto, mentre la libreria, simbolo della sua vita, rischiava di chiudere. La situazione ha colpito duramente chi lavora in quel negozio, dove molti si sono sentiti improvvisamente senza punti di riferimento.

Stefano F., libraio da oltre 25 in Hoepli e sindacalista Uil, ha raccontato a Fanpage.it come lui e i suoi colleghi stanno vivendo questo periodo di crisi dopo la notizia della cassa integrazione.

La Hoepli di Milano rischia di chiudere definitivamente.

