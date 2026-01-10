Monsignor Felice Accrocca nuovo vescovo delle Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno

Il 10 gennaio 2025, Monsignor Felice Accrocca è stato nominato nuovo vescovo delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, assumendo così il suo nuovo incarico pastorale. La sua nomina segna un momento importante per le comunità ecclesiastiche locali, che continueranno a seguire con attenzione il suo percorso di guida e spiritualità.

Assisi, 10 gennaio 2025 – È Monsignor Felice Accrocca il nuovo vescovo delle Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno. La nomina, voluta da papa Leone XIV, è stata annunciata questa mattina da Monsignor Domenico Sorrentino al termine del Rito di apertura dell'ottavo Centenario del Transito di san Francesco, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, ad Assisi. Un momento del tradizionale avvio dei festeggiamenti natalizi presso la Basilica di San Francesco, 8 dicembre 2025. ANSAGIANLUIGI BASILIETTI +++ NPK +++ Il commento dei frati. La notizia è stata accolta con gioia dal Custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni, che ha espresso parole di apprezzamento per il nuovo vescovo e, allo stesso tempo, gratitudine per il ministero svolto da Monsignor Sorrentino negli anni alla guida della Chiesa locale.

