Mons Felice Accrocca scelto da papa Leone come vescovo di Assisi Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno

Papa Leone XIV ha nominato Monsignor Felice Accrocca come nuovo Vescovo delle Diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno. La nomina rinnova la guida spirituale delle comunità locali, sottolineando l’impegno della Chiesa nel territorio. Monsignor Accrocca assume il ruolo con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e di promuovere valori di solidarietà e fede tra i fedeli delle diocesi.

Papa Leone XIV ha scelto Monsignor Felice Accrocca come nuovo Vescovo delle Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno. Una nomina che affida a una figura di alto profilo culturale, storico e pastorale la guida.

