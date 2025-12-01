Da domani al 25 gennaio 2026, come da tradizione natalizia, il Museo Diocesano allestisce nelle sue sale il “Presepe del Gernetto“, composto da circa sessanta figure sagomate, dipinte a tempera su carta e cartoncino, e realizzato da Francesco Londonio (1723-1783), artista lombardo specializzato in scene campestri, animali e, appunto, presepi. In occasione del Natale 2025 il presepe di carta si arricchisce di tre nuove figure e di due quinte sceniche, donate al Museo da Raffaello Pini e restaurate per l’occasione grazie al supporto di PwC Italia, che offrirà anche l’ingresso gratuito per tutti i visitatori domani, primo giorno di apertura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il presepe capolavoro del Diocesano. I cinque pezzi ritrovati e il restauro: "Esporlo significa che è già Natale"