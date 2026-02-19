Dino Guadalupi lascia la panchina della Star Volley Bisceglie in Serie B1

Dino Guadalupi ha deciso di lasciare il ruolo di allenatore della Star Volley Bisceglie in Serie B1, dopo aver guidato la squadra per due stagioni. La decisione è arrivata in seguito a una serie di risultati deludenti e a tensioni interne che hanno reso difficile il proseguimento del progetto. La società ha già avviato le procedure per trovare un nuovo tecnico e ha ringraziato Guadalupi per il lavoro svolto. La squadra si prepara ora per il prossimo impegno di campionato con un nuovo spirito.

Nel panorama della pallavolo internazionale, numerosi eventi e cambiamenti segnano l'attuale stagione, evidenziando le sfide, le ambizioni e le trasformazioni delle squadre più competitive. Dalla scena delle competizioni europee ai movimenti di mercato, il settore si conferma dinamico e ricco di spunti di interesse per gli appassionati e gli addetti ai lavori. Un'importante novità riguarda l'ambito del coaching nella Serie B. La formazione di Bisceglie, attualmente quarta in classifica, ha annunciato la separazione con il tecnico Dino Guadalupi, che ha guidato il team per tutto il primo ciclo del campionato.