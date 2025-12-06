Volley Serie B1 B2 e Serie C Il programma completo delle squadre locali
Per la nona giornata del campionato di serie B2, Girone F, oggi, alle 18, la Timenet Empoli sarà al PalAramini per incontrare la Iglina Albisola di Savona. Le giallonere sono in un buon momento di forma, al quarto posto in classifica con 15 punti, mentre le liguri sono decime con undici punti. Il pronostico è per le empolesi che però dovranno essere prudenti per conquistare i tre punti che le potrebbero portare vicino alla vetta della classifica. La CIP Ghizzani I’ Giglio di Castelfiorentino è anch’essa fra le mura amiche della palestra Enriques oggi pomeriggio, alle 18, per incontrare la Stillisolutions Liberi e Forti di Firenze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
