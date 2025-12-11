Dimmi La Verità | Fabio Amendolara | Gli ultimi sviluppi del caso Garlasco

Nell'episodio di #DimmiLaVerità dell’11 dicembre 2025, Fabio Amendolara analizza gli ultimi sviluppi del caso Garlasco, offrendo approfondimenti e aggiornamenti sulla vicenda che ha suscitato grande attenzione. Un’analisi puntuale per comprendere le novità e gli elementi chiave di questa intricata vicenda giudiziaria.

Ecco #DimmiLaVerità dell'11 dicembre 2025. Con il nostro Fabio Amendolara commentiamo gli ultimi sviluppi del caso Garlasco. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «Gli ultimi sviluppi del caso Garlasco»

A volte basta un attimo di silenzio per vedere la verità che avevi davanti da sempre. 3nema – Ora So Chi Sei Il nuovo singolo è fuori ora. Ascoltalo e dimmi cosa ti trasmette. #3nema #OraSoChiSei #NuovoSingolo #MusicaItaliana #Inquietudine #NewMusic - facebook.com Vai su Facebook

Il mio intervento al podcast Dimmi La Verità con Carlo Tarallo. Si è parlato della manovra economica, riforma della giustizia e sulla situazione politica attuale. laverita.info/bonetti-azione… Vai su X