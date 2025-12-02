Dimmi La Verità | Fabio Amendolara | Ultimi sviluppi del caso dossieraggi
Ecco #DimmiLaVerità del 2 dicembre 2025. Con il nostro Fabio Amendolara commentiamo gli ultimi sviluppi del caso dossieraggi. 🔗 Leggi su Laverita.info
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dimmi la verità, ma anche se non é il periodo giusto, la mangeresti una bella zeppolina La ricetta: https://blog.giallozafferano.it/cucinaepasticci/zeppole-sarde/ - facebook.com Vai su Facebook
Tra le pieghe del caso Claps - inchiesta di due giornalisti lucani, Fabio Amendolara e Fabrizio Di Vito, prova a far luce sui tanti misteri ancora irrisolti della vicenda. Da rainews.it