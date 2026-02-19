Dimissioni Petrecca Crozza-Cazzullo conduce Una Caz*ata particolare | La più grande figura di me*da del giornalismo mondiale - VIDEO

Paolo Petrecca si è dimesso da direttore di Rai Sport a causa delle recenti gaffe durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Crozza e Cazzullo, nel loro spettacolo, hanno scherzato sulla sua figura, definendola “la più grande figura di me*da del giornalismo mondiale”. La scena si è svolta con battute e commenti taglienti, evidenziando le conseguenze delle distrazioni del giornalista. La decisione di Petrecca di lasciare il suo ruolo ha suscitato molte discussioni tra gli addetti ai lavori.