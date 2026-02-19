Dimissioni Petrecca Crozza-Cazzullo conduce Una Caz*ata particolare | La più grande figura di me*da del giornalismo mondiale - VIDEO
Paolo Petrecca si è dimesso da direttore di Rai Sport a causa delle recenti gaffe durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Crozza e Cazzullo, nel loro spettacolo, hanno scherzato sulla sua figura, definendola “la più grande figura di me*da del giornalismo mondiale”. La scena si è svolta con battute e commenti taglienti, evidenziando le conseguenze delle distrazioni del giornalista. La decisione di Petrecca di lasciare il suo ruolo ha suscitato molte discussioni tra gli addetti ai lavori.
Maurizio Crozza è Aldo Cazzullo nel raccontare Paolo Petrecca, dimessosi da direttore di Rai Sport dopo le gaffe nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina Maurizio Crozza è Aldo Cazzullo nel raccontare Paolo Petrecca, dimessosi da direttore di Rai Sport dopo le gaffe nella. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Crozza imita Cazzullo e subito demolisce Petrecca: “La più grande figura di m… del giornalismo mondiale”Maurizio Crozza ha scherzato su Cazzullo e ha criticato duramente Petrecca, definendolo “la più grande figura di m.
“Stiamo per raccontare la più grande figura di me**a del giornalismo mondiale”: Crozza diventa Cazzullo dedica il programma alla telecronaca di Paolo PetreccaMaurizio Crozza ha preso di mira Paolo Petrecca, dopo che l’ex direttore di RaiSport ha rassegnato le dimissioni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Crozza imita Cazzullo e subito demolisce Petrecca: La più grande figura di m… del giornalismo mondialeCrozza torna il 6 marzo su Nove con Fratelli di Crozza. Il promo con il Cazzullo che celebra gli sfondoni olimpici di Petrecca è già virale ... fanpage.it
Petrecca dimesso, Crozza diventa Cazzullo e ripercorre gli «sfondoni olimpici» della telecronaca in «Una ca**ata particolare» – Il videoLe dimissioni di Paolo Petrecca da RaiSport, rimesse proprio oggi 19 febbraio 2026, diventano materiale per la satira tagliente di Maurizio Crozza. Il comico ha vestito i panni di Aldo Cazzullo metten ... open.online
Il post sui social di Petrecca dopo le dimissioni dalla direzione di Rai Sport, il versetto del Vangelo di Matteo sull'Ultima Cena: 'In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà' #ANSA facebook
Il post sui social di Petrecca dopo le dimissioni dalla direzione di Rai Sport, il versetto del Vangelo di Matteo sull'Ultima Cena: 'In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà' #ANSA x.com