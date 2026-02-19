Dimesso il 12enne investito settimana scorsa a Caprino

Il 12enne investito a Caprino giovedì scorso è stato dimesso dall’ospedale Papa Giovanni. La causa dell’incidente sembra sia stata la distrazione di un’auto che lo ha travolto mentre attraversava la strada. Dopo sette giorni di cure e monitoraggio, il ragazzo è in buone condizioni e può tornare a casa. La famiglia ha ringraziato il personale medico per l’assistenza ricevuta. La comunità aspetta ora aggiornamenti sulla sua ripresa definitiva.

LA BUONA NOTIZIA. È uscito dall’ospedale il 12enne ricoverato al Papa Giovanni dopo essere stato investito a Caprino giovedì scorso. Le condizioni del dodicenne investito giovedì scorso da un’auto a Caprino Bergamasco e trasportato con l’elisoccorso in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII sono migliorate e ieri è stato dimesso. I genitori hanno ringraziato i soccorritori intervenuti, l’ospedale, in particolare il reparto di Terapia Intensiva e la Pediatria. Già nei giorni scorsi la famiglia aveva rassicurato sulle condizioni del figlio. L’incidente stradale era accaduto poco prima delle 17 in via Locatelli. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Dimesso il 12enne investito settimana scorsa a Caprino Resta grave il 12enne investito sulle strisce pedonali a CaprinoResta grave il 12enne investito sulle strisce pedonali a Caprino, dopo essere stato urtato da un'auto mentre attraversava in via Don Locatelli giovedì 12 febbraio alle 17. Il 12enne investito a Caprino torna a casa, la gioia della mamma: “Vorrei tanto ringraziare chi lo ha rianimato”Il 12enne investito a Caprino torna a casa dopo aver rischiato la vita. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dimesso il 12enne investito settimana scorsa a Caprino; Il 12enne investito a Caprino torna a casa, la gioia della mamma: Vorrei tanto ringraziare chi lo ha rianimato. Dimesso il 12enne investito settimana scorsa a CaprinoÈ uscito dall’ospedale il 12enne ricoverato al Papa Giovanni dopo essere stato investito a Caprino giovedì scorso. ecodibergamo.it Il 12enne investito a Caprino torna a casa, la gioia della mamma: Vorrei tanto ringraziare chi lo ha rianimatoIl 12enne investito a Caprino torna a casa, la gioia della mamma: Vorrei tanto ringraziare chi lo ha rianimato ... bergamonews.it ULTIM'ORA - Si è dimesso Paolo Petrecca facebook È uscito dall’ospedale il 12enne ricoverato al Papa Giovanni dopo essere stato investito a Caprino giovedì scorso. x.com