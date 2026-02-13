Resta grave il 12enne investito sulle strisce pedonali a Caprino

Resta grave il 12enne investito sulle strisce pedonali a Caprino, dopo essere stato urtato da un'auto mentre attraversava in via Don Locatelli giovedì 12 febbraio alle 17. L’incidente è avvenuto sulla provinciale e il ragazzino è stato soccorso con l’elisoccorso e portato d’urgenza all’ospedale di Bergamo.

L'INCIDENTE. Il ragazzino è stato portato in ospedale a Bergamo con l'elisoccorso, giovedì 12 febbraio verso le 17 sulle strisce pedonali della provinciale, in via Don Locatelli. È ricoverato in prognosi riservata il 12enne che, giovedì pomeriggio, verso le 17, è stato investito da un'auto a Caprino, mentre stava attraversando la strada. Soccorso da alcune persone è stato poi trasportato con l'elicottero all'ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo, dove è stato ricoverato in codice rosso. L'incidente si è verificato su via don Luigi Locatelli, la strada provinciale che porta in centro al paese, all'altezza del civico 3.