Massimiliano Minnocci, conosciuto come il ‘Brasiliano’ online, è stato condannato a sei mesi di lavori socialmente utili e a pagare tremila euro di risarcimento per aver diffamato il conduttore televisivo Massimo Giletti. La causa nasce da un commento diffamatorio pubblicato sui social, in cui Minnocci aveva accusato Giletti di comportamenti scorretti senza prove. La sentenza è stata emessa dal tribunale dopo aver analizzato le prove presentate. La vicenda ha attirato l’attenzione degli utenti di internet e dei media.

Sei mesi di lavori socialmente utili e settemila euro di risarcimento: è questa la condanna inflitta a Massimiliano Minnocci, noto sul web come il ‘ Brasiliano ‘, riconosciuto colpevole di diffamazione ai danni di Massimo Giletti. I giudici del tribunale di Roma hanno stabilito che le frasi pronunciate dall’influencer in un video pubblicato nel dicembre 2021 su Telegram e YouTube hanno superato il limite della critica, trasformandosi in un attacco lesivo della reputazione. All’epoca, Minnocci aveva sostenuto che il conduttore e Fabrizio Corona avessero avuto rapporti intimi in cambio della partecipazione del ‘re dei paparazzi’ a Non è l’Arena, il programma guidato da Giletti su La7 dal 2017 al 2023. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Diffamò Massimo Giletti, il ‘Brasiliano’ condannato a 6 mesi di lavori

Massimo Giletti trascina il Brasiliano in tribunale dopo le allusioni di incontri sessuali con Fabrizio CoronaMassimo Giletti ha deciso di portare in tribunale il Brasiliano dopo le accuse pubblicate sui social.

Il Brasiliano a processo per diffamazione verso Massimo Giletti: “Ha avuto rapporti sessuali con Corona”Il Brasiliano, influencer noto come Massimiliano Minnocci, affronta un processo per aver accusato pubblicamente Massimo Giletti di aver avuto rapporti con Corona.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.