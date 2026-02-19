Il Brasiliano a processo per diffamazione verso Massimo Giletti | Ha avuto rapporti sessuali con Corona

Il Brasiliano, influencer noto come Massimiliano Minnocci, affronta un processo per aver accusato pubblicamente Massimo Giletti di aver avuto rapporti con Corona. La querela nasce da un commento diffamatorio pubblicato sui social, che ha causato danni alla reputazione del giornalista. La procura ha deciso di portare il caso davanti ai giudici, ritenendo che le accuse siano gravemente offensive e infondate. La vicenda si svolge in un clima di grande attenzione mediatica e potrebbe avere conseguenze importanti per l’influencer. La prossima udienza si terrà tra alcune settimane.

Massimiliano Minnocci, influencer conosciuto come Il Brasiliano, è stato rinviato a giudizio per diffamazione aggravata. Il conduttore Massimo Giletti parte lesa.🔗 Leggi su Fanpage.it

