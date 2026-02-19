Il Brasiliano a processo per diffamazione verso Massimo Giletti | Ha avuto rapporti sessuali con Corona
Il Brasiliano, influencer noto come Massimiliano Minnocci, affronta un processo per aver accusato pubblicamente Massimo Giletti di aver avuto rapporti con Corona. La querela nasce da un commento diffamatorio pubblicato sui social, che ha causato danni alla reputazione del giornalista. La procura ha deciso di portare il caso davanti ai giudici, ritenendo che le accuse siano gravemente offensive e infondate. La vicenda si svolge in un clima di grande attenzione mediatica e potrebbe avere conseguenze importanti per l’influencer. La prossima udienza si terrà tra alcune settimane.
Massimiliano Minnocci, influencer conosciuto come Il Brasiliano, è stato rinviato a giudizio per diffamazione aggravata. Il conduttore Massimo Giletti parte lesa.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Massimo Giletti trascina il Brasiliano in tribunale dopo le allusioni di incontri sessuali con Fabrizio Corona
«Mia figlia di 12 anni ha già avuto rapporti sessuali. Mi sento paralizzata, non so come affrontare l'argomento con lei»Una mamma scopre che sua figlia di 12 anni ha già avuto rapporti sessuali e si sente smarrita su come affrontare il discorso.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il Brasiliano contro Giletti: Ha avuto rapporti con Corona. Via al processo per diffamazione; Il Brasiliano contro Giletti: Ha avuto rapporti con Corona. Via al processo per diffamazione; 500 giorni al via: le leggende del calcio guardano verso Brasile 2027; Via al laboratorio italo-brasiliano di salute collettiva.
Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni contro il giudice che ha processato l’ex presidente brasiliano Jair BolsonaroGli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti del giudice della Corte suprema brasiliana Alexandre de Moraes, che era stato a capo del processo in cui l’ex presidente del Brasile Jair ... ilpost.it
Giletti duro su Bastoni: “Scuse poco sincere. La morale non va in prescrizione” Massimo Giletti, tifoso dichiarato della Juventus, interviene a TuttoMercatoWeb e affronta il caso Bastoni con toni netti. “Mi sembrano delle scuse poco sincere. Arrivano tardi. Un’op facebook
Massimo #Giletti: “ #Spalletti sta facendo miracoli con giocatori che alla #Juve hanno completamente fallito con altri allenatori. I panchinari non sono all’altezza dei titolari. Oggi guardi la #Juventus e ti diverti, nonostante le ultime sconfitte. Scuse di #Bastoni po x.com