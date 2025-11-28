Telese in arrivo McDonald’s e nuove assunzioni | Caporaso punta ad altri brand internazionali
Comunicato Stampa Previsti circa cinquanta posti di lavoro e un impulso all’economia locale grazie all’arrivo della multinazionale È perfettamente coerente con la visione strategica adottata in questi anni dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giovanni Caporaso l’imminente apertura di un nuovo . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Telese, in arrivo McDonald’s e nuove assunzioni: Caporaso punta ad altri brand internazionali - McDonald’s aprirà a Telese Terme in Via Lagni: 50 posti di lavoro previsti e nuovo impulso all’economia locale. Segnala fremondoweb.com