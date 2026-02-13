Fiera Didacta Italia 2026 a Firenze dall’11 al 13 marzo Due laboratori dedicati al Liceo del Made in Italy

Fiera Didacta Italia 2026 si terrà a Firenze dall’11 al 13 marzo, perché l'organizzazione ha scelto di coinvolgere ancora una volta la città per promuovere l’innovazione nel settore scolastico. Quest’anno, la manifestazione si svolge alla Fortezza da Basso e include due laboratori dedicati al Liceo del Made in Italy, un settore in crescita che punta a valorizzare le competenze artigianali e industriali italiane tra gli studenti.

Si svolgerà a Firenze, presso la Fortezza da Basso, dall’11 al 13 marzo 2026, la nuova edizione di Fiera Didacta Italia, l’appuntamento annuale dedicato alla formazione e all’aggiornamento del personale della scuola. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su fiera didacta Didacta Italia 2026, dall’11 al 13 marzo a Firenze: aperte le iscrizioni agli eventi formativi Le iscrizioni agli eventi formativi di Didacta Italia 2026 sono ora aperte. Concerto dell’Orchestra nazionale dei Licei musicali a Fiera Didacta: appuntamento l’11 marzo a Firenze Il 11 marzo a Firenze si terrà un concerto speciale dell’Orchestra nazionale dei Licei musicali. Ultime notizie su fiera didacta Argomenti discussi: eTwinning a Didacta: formazione e orientamento sulla didattica in Europa con l’Agenzia Erasmus+ INDIRE; Didacta Italia 2026: focus sulle nuove attività e progetti della fascia 0-6; La Sicilia delle scuole dialogiche protagonista a Fiera Didacta Italia 2026; Didacta Italia 2026: al via la decima edizione della più importante Fiera sull’innovazione della scuola. Didacta Italia 2026: aperte le iscrizioni agli eventi formativiFirenze, 27 gennaio 2026 – Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per Didacta Italia 2026, la più importante fiera italiana dedicata alla formazione e all’innovazione didattica. L’evento si terrà dal ... informazionescuola.it Didacta Italia 2026: nuove proposte per la fascia 0-6La 13ª edizione di Didacta Italia, in programma alla Fortezza da Basso dall’11 al 13 marzo, conferma il suo ruolo di piattaforma nazionale per l’innovazione educativa e la formazione del personale sco ... tecnicadellascuola.it Qualche scatto per rivivere l'evento fieristico di Hannover con gli occhi di Fiera Didacta Italia. - facebook.com facebook