Dialetti al via il bando regionale 2026 | 100 mila euro per salvaguardare e valorizzare le lingue locali

La regione ha annunciato il bando 2026 per finanziare progetti sui dialetti, con 100 mila euro a disposizione. La decisione nasce dalla preoccupazione di perdere le parole tradizionali, spesso dimenticate dai giovani. Le iniziative mirano a coinvolgere scuole e associazioni culturali, promuovendo corsi e laboratori pratici. In alcune zone, sono già nate reti di volontari che tramandano i dialetti alle nuove generazioni attraverso eventi e incontri sul territorio. La sfida è mantenere viva questa parte importante del patrimonio locale.

Il dialetto come memoria identitaria e creativa. Parole e suoni che tengono insieme generazioni diverse attorno ad una storia. Questo è il valore del patrimonio linguistico del territorio su cui la Regione Emilia-Romagna rilancia il proprio sostegno. Via libera dalla Giunta, con un finanziamento complessivo di 100mila euro, al bando per la concessione di contributi destinati a progetti di salvaguardia e valorizzazione dei dialetti, in attuazione della Legge regionale 162014. Possono accedere ai finanziamenti Comuni, Unioni di Comuni, Province e Città metropolitana di Bologna, associazioni culturali e organizzazioni con sede legale in Emilia-Romagna iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, oltre ad altri soggetti privati senza scopo di lucro che operano sul territorio regionale per finalità culturali previste dal proprio statuto o atto istitutivo.