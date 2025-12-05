Cultura Abbruzzetti Ali | Legati a Unpli da patto di riscoperta di lingue locali e dialetti
(Adnkronos) – Il lavoro di collaborazione "con Unpli ci porta qui, dopo 13 anni, a suggellare nuovamente un accordo che mira alla riscoperta, alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio che l’espressione linguistica delle piccole realtà, spesso dimenticate, rappresenta". Così Luca Abbruzzetti, presidente Ali Lazio-Autonomie locali italiane, intervenendo in merito al ruolo delle autonomie locali . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
