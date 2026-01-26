Stage pagati all’estero | via al bando 2026 345 mila euro per i giovani del Fvg

È stato pubblicato il bando 2026 per gli stage pagati all’estero, destinato ai giovani del Friuli Venezia Giulia. Con un finanziamento di 345 mila euro, questa iniziativa offre l’opportunità di svolgere un’esperienza lavorativa internazionale, ricevendo un’indennità e sviluppando competenze professionali e linguistiche. Un’occasione concreta per arricchire il proprio percorso formativo e migliorare le proprie prospettive future.

Un'esperienza di lavoro all'estero, un'indennità economica e la possibilità di rafforzare competenze professionali e linguistiche. La Regione Friuli Venezia Giulia rilancia sui tirocini europei e dà il via libera al bando 2026 per la mobilità geografica attraverso la rete Eures, uno degli.

