Roberto Ferri, pittore di Taranto, ha consegnato di persona il suo ritratto a Papa Leone XIV nella sala ducale in Vaticano. L’artista ha portato l’opera, già esposta nella Sala delle Congregazioni, al terzo piano del Palazzo Apostolico. Ferri ha raccontato di aver vissuto un momento speciale, sentendo l’importanza di questa consegna. Il quadro rappresenta il Papa in un ritratto che combina realismo e stile personale. La consegna si è svolta durante un incontro privato con il Pontefice.

Scrive Roberto Ferri: È stato per me un immenso onore consegnare personalmente a Sua Santità Papa Leone XIV il ritratto ufficiale da me realizzato, opera che ha già trovato la sua collocazione definitiva nella Sala delle Congregazioni, al terzo piano del Palazzo Apostolico. Ho avuto il privilegio raro e profondo di vivere uno dei momenti più alti, intensi e significativi della mia carriera artistica, nella straordinaria cornice della Sala Ducale in Vaticano, sotto lo sguardo eterno di un grande capolavoro del Bernini. Desidero esprimere un sentito e doveroso ringraziamento all’agostiniano padre Bruno Silvestrini per il Suo prezioso contributo, a tutti i presenti e in modo particolare all’amico e storico dell’arte che ha reso possibile la realizzazione di questo momento indimenticabile. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Di un pittore tarantino il ritratto del papa Roberto Ferri lo ha consegnato a Leone XIV nella sala ducale in Vaticano

