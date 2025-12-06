Papa Leone XIV | Il Vaticano non starà in silenzio davanti alle ingiustizie del mondo

“La Santa Sede non sarà un mero spettatore silenzioso di gravi disparità, ingiustizie e violazioni dei diritti umani fondamentali all’interno della nostra comunità globale, sempre più frammentata e incline al conflitto”. Così Papa Leone XIV ricevendo in Udienza, in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali, le Loro Eccellenze le Signore e i Signori Ambasciatori di: Uzbekistan, Moldova, Bahrein, Sri Lanka, Pakistan, Liberia, Thailandia, Lesotho, Sud Africa, Fiji, Micronesia, Lettonia, Finlandia. “ La diplomazia della Santa Sede – ha aggiunto il Papa -, infatti, ispirata dai valori del Vangelo, è costantemente orientata a servire il bene dell’umanità, in particolare appellandosi alle coscienze e rimanendo attenta alle voci di coloro che sono poveri, in situazioni di vulnerabilità o emarginati. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV: “Il Vaticano non starà in silenzio davanti alle ingiustizie del mondo”

Contenuti che potrebbero interessarti

Papa Leone XIV e Martin Scorsese sono accomunati da qualcosa di insospettabile ma profondo: la lettura de “La pratica della presenza di Dio” di Fra Lorenzo, un frate carmelitano del XVII secolo. Martin Scorsese mi aveva parlato di quel libro in una nostra co Vai su X

Stamane Papa Leone XIV ha ricordato che "le nuove generazioni devono essere aiutate – non ostacolate – nel loro cammino verso la maturità e la responsabilità" - facebook.com Vai su Facebook

Michael Bublé canta in Vaticano al Concerto per i poveri. Diretta Tv sabato 6 dicembre - Sarà Papa Leone XIV ad accogliere, il 6 dicembre nell’Aula Paolo VI, la sesta edizione del “Concerto con i Poveri”, evento che unisce arte, spiritualità e ... Riporta clarusonline.it

Benigni e Papa Leone XIV: “Pietro ci somiglia profondamente. È proprio come noi”. Il video - Impazzano sul web le immagini dell' incontro fra il comico toscano Roberto Benigni e Papa Leone XIV. Lo riporta tg.la7.it

Concerto con i Poveri, Leone XIV agli Artisti: “Musica, forma d’amore che conduce a Dio” - Conferenza Stampa di presentazione dell'evento annuale che unisce musica e solidarietà, davanti a tremila persone povere o in condizioni di fragilità. Come scrive interris.it

Papa Leone XIV: "Giovani, non abbiate paura della chiamata del Signore!" - Messaggio di papa Leone XIV in occasione del X Anniversario della Beatificazione dei Martiri di Chimbote (Perù) ... Riporta acistampa.com

L'incredibile incontro tra Papa Leone XIV e Roberto Benigni in Vaticano: un evento storico da non perdere - Durante il colloquio, Benigni e il Papa hanno esplorato il mondo del cinema, con un focus particolare su ‘La vita è bella’, uno dei film che il Papa ha definito tra i suoi preferiti. Lo riporta notizie.it

Papa Leone XIV e il premier croato Plenkovic, focus su Balcani e Ucraina - Stamane Leone XIV ha ricevuto in udienza Andrej Plenkovic, Presidente del Governo della Repubblica di Croazia. Scrive acistampa.com