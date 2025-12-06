Papa Leone XIV | Il Vaticano non starà in silenzio davanti alle ingiustizie del mondo

Lapresse.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La Santa Sede non sarà un mero spettatore silenzioso di gravi disparità, ingiustizie e violazioni dei diritti umani fondamentali all’interno della nostra comunità globale, sempre più frammentata e incline al conflitto”. Così Papa Leone XIV ricevendo in Udienza, in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali, le Loro Eccellenze le Signore e i Signori Ambasciatori di: Uzbekistan, Moldova, Bahrein, Sri Lanka, Pakistan, Liberia, Thailandia, Lesotho, Sud Africa, Fiji, Micronesia, Lettonia, Finlandia. “ La diplomazia della Santa Sede – ha aggiunto il Papa -, infatti, ispirata dai valori del Vangelo, è costantemente orientata a servire il bene dell’umanità, in particolare appellandosi alle coscienze e rimanendo attenta alle voci di coloro che sono poveri, in situazioni di vulnerabilità o emarginati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

papa leone xiv il vaticano non star224 in silenzio davanti alle ingiustizie del mondo

© Lapresse.it - Papa Leone XIV: “Il Vaticano non starà in silenzio davanti alle ingiustizie del mondo”

Contenuti che potrebbero interessarti

papa leone xiv vaticanoMichael Bublé canta in Vaticano al Concerto per i poveri. Diretta Tv sabato 6 dicembre - Sarà Papa Leone XIV ad accogliere, il 6 dicembre nell’Aula Paolo VI, la sesta edizione del “Concerto con i Poveri”, evento che unisce arte, spiritualità e ... Riporta clarusonline.it

papa leone xiv vaticanoBenigni e Papa Leone XIV: “Pietro ci somiglia profondamente. È proprio come noi”. Il video - Impazzano sul web le immagini dell' incontro fra il comico toscano Roberto Benigni e Papa Leone XIV. Lo riporta tg.la7.it

papa leone xiv vaticanoConcerto con i Poveri, Leone XIV agli Artisti: “Musica, forma d’amore che conduce a Dio” - Conferenza Stampa di presentazione dell'evento annuale che unisce musica e solidarietà, davanti a tremila persone povere o in condizioni di fragilità. Come scrive interris.it

papa leone xiv vaticanoPapa Leone XIV: "Giovani, non abbiate paura della chiamata del Signore!" - Messaggio di papa Leone XIV in occasione del X Anniversario della Beatificazione dei Martiri di Chimbote (Perù) ... Riporta acistampa.com

L'incredibile incontro tra Papa Leone XIV e Roberto Benigni in Vaticano: un evento storico da non perdere - Durante il colloquio, Benigni e il Papa hanno esplorato il mondo del cinema, con un focus particolare su ‘La vita è bella’, uno dei film che il Papa ha definito tra i suoi preferiti. Lo riporta notizie.it

papa leone xiv vaticanoPapa Leone XIV e il premier croato Plenkovic, focus su Balcani e Ucraina - Stamane  Leone XIV ha ricevuto in udienza  Andrej Plenkovic, Presidente del Governo della Repubblica di Croazia. Scrive acistampa.com

Cerca Video su questo argomento: Papa Leone Xiv Vaticano