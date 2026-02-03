Un uomo di 60 anni è stato arrestato ad Asso dopo aver più volte tentato di avvicinare la ex moglie, nonostante il provvedimento del tribunale che gli aveva vietato di avvicinarsi a lei. La donna aveva chiesto l’allontanamento, mentre le indagini della Procura sono ancora in corso per maltrattamenti. L’uomo ora si trova in cella, mentre le forze dell’ordine continuano a seguire la vicenda.

Asso (Como), 3 febbraio 2026 – Il Tribunale di Como lo aveva allontanato dalla sua casa di Asso, con una sentenza del giudice che gli vietava di avvicinare la ex moglie, su richiesta della Procura che sta indagando per una serie di maltrattamenti che sarebbero stati inflitti alla donna. Ma il marito, un sessantenne di Asso, ha più volte violato tale prescrizione, finendo così in carcere. La misura cautelare, scaturita dalla denuncia presentata dalla donna e da comportamenti violenti dell'ex coniuge, prevedeva l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Deve stare lontano dalla moglie ma tenta più volte di avvicinarla: 60enne arrestato ad Asso

