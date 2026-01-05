Carcere trovato un cellulare a un detenuto | lui aggredisce e manda all' ospedale 4 poliziotti

Durante una perquisizione nel carcere di via Burla a Parma, un detenuto della sezione Alta Sicurezza ha reagito violentemente dopo essere stato scoperto con un cellulare. L'aggressione ha provocato il ferimento di quattro agenti della polizia penitenziaria, alcuni dei quali sono stati trasportati in ospedale. L’episodio evidenzia le tensioni e le difficoltà nelle strutture penitenziarie italiane nel garantire sicurezza e ordine.

Un detenuto della sezione Alta Sicurezza del carcere di via Burla di Parma avrebbe aggredito quattro agenti della polizia penitenziaria nel corso di una perquisizione che ha portato al ritrovamento di un cellulare. L'episodio si sarebbe verificato, secondo quanto riferito dal sindacato Spp, nella.

