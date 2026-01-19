Alla vista della volante tenta la fuga poi aggredisce i poliziotti | aveva la droga L' altro andava in giro con una roncola

Durante il fine settimana, la Polizia di Stato di Cesena ha intensificato i controlli, arrestando un uomo e denunciandone altri tre. Uno dei soggetti, alla vista della volante, ha tentato di fuggire e ha aggredito gli agenti, trovandosi in possesso di droga. Un altro invece è stato sorpreso in giro con una roncola. Le operazioni hanno portato al sequestro di sostanze stupefacenti e armi improprie, contribuendo alla sicurezza cittadina.

Fine settimana di controlli e interventi per la Polizia di Stato di Cesena, impegnata in una serie di operazioni che hanno portato a un arresto, tre denunce e al sequestro di droga e armi improprie, tra queste anche una roncola. Occhio vigile sulla zona della stazione.

Un uomo di 30 anni è stato arrestato vicino alla Stazione Centrale di Napoli dopo aver aggredito i poliziotti e danneggiato una volante. Alla vista delle forze dell'ordine, ha tentato di sfuggire al controllo, ma è stato prontamente raggiunto e coinvolto in una colluttazione. L'episodio ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per placare la situazione.

