Denuncia choc di una madre | Un uomo ha provato a portare via mia figlia stavamo andando all’asilo

Una madre di Sovigliana denuncia che un uomo di circa settant’anni ha cercato di portarle via la bambina mentre la accompagnava all’asilo. La donna racconta di aver sentito un tentativo di scippo improvviso, con l’uomo che le ha afferrato il braccio. La scena si è svolta davanti ad altri genitori e al personale scolastico, che sono intervenuti immediatamente. La bambina, spaventata, si è aggrappata alla madre senza riuscire a capire cosa stesse succedendo. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Sovigliana (Firenze), 19 febbraio 2026 – "Un uomo sulla settantina ha provato a portare via mia figlia e a strapparmela di mano mentre la portavo all'asilo". È il messaggio inquietante che è stato pubblicato oggi, 19 febbraio, su un gruppo Facebook che riunisce la comunità di Sovigliana. I fatti sarebbero accaduti stamani intorno alle 09:30 in zona villa Reghini. "L'uomo ha provato a portar via mia figlia". La donna che ha denunciato l'episodio ha raccontato che stava accompagnando la figlia all'asilo quando un uomo, apparentemente di circa 70 anni, si sarebbe avvicinato tentando di afferrare la bambina per portarla via.