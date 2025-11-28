Allarme criminalità la denuncia choc | Aggredita fuori dalla banca quell' uomo ha provato a strangolarmi

«Mi ha messo le mani al collo, avrebbe potuto farmi molto male, lo spavento è stato enorme». Aggredita in pieno giorno mentre entra in banca per depositare l'incasso. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Allarme criminalità, la denuncia choc: «Aggredita fuori dalla banca, quell'uomo ha provato a strangolarmi»

