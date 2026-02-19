Dentro al gioiello monzese che sta rinascendo | come procede il cantiere dell' ex Borsa

Lavori in corso all'ex Borsa di Monza, un edificio storico che sta rinascendo dopo anni di abbandono. La causa è il progetto di riqualificazione che mira a trasformare l’antico stabile in un nuovo centro culturale. Il cantiere ha ripreso con energia, con operai che posano mattoni e installano finestre. La zona del glicine, simbolo di un passato passato, si sta preparando a diventare un punto di riferimento per la città. I lavori avanzano velocemente e la trasformazione si vede sempre di più.

Un intervento da 8,8 milioni di euro. A che punto sono i lavori e che cosa ospiterà l'edificio al termine degli interventi Il cantiere prosegue e lo storico gioiello sta prendendo sempre più forma. Quella che per i monzesi per anni è stato l’angolo della città ricoperto dal glicine (la ex scuola Borsa adiacente proprio alla Villa Reale) sta risorgendo. Per tornare all’antico splendore. Un investimento importante che ammonta a 8,8 milioni di euro (4 milioni stanziati da Regione Lombardia e i restanti dal Comune di Monza). Interventi realizzati in costante confronto con la Sopraintendenza che ha fortemente voluto il recupero delle storiche travi in legno che proprio nelle scorse settimane, dopo un lungo e delicato intervento, sono ritornate al loro antico posto.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Napoli sta cambiando volto: i quartieri che stanno rinascendo davvero (e quelli dimenticati)Napoli si trasforma rapidamente perché alcuni quartieri stanno ricevendo nuovi investimenti e lavori di riqualificazione.

Collodi sta rinascendo, nel nome di PinocchioSe di inviti alla visita già ce n’erano molti, oggi ce n’è uno in più che giustifica il viaggio.

