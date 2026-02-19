Definita l’avversaria di Francesca Lollobrigida nella batteria dei 1500 metri Confermata l’assenza della favorita Joy Beune

Francesca Lollobrigida si prepara per la batteria dei 1500 metri alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver già conquistato due ori sui 3000 e 5000. La sua avversaria sarà una concorrente sconosciuta, poiché Joy Beune ha dovuto rinunciare alla gara a causa di un infortunio. La campionessa italiana, nonostante il grande risultato, ha detto di non puntare a una medaglia in questa gara. La competizione si svolgerà domani, con l’atleta pronta a dare il massimo.

Francesca Lollobrigida alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 proverà a stupire ancora dopo aver vinto l’oro sia sui 3000 che sui 5000, e domani prenderà parte ai 1500 metri femminili dello speed skating, anche se lei stessa ha dichiarato più volte di non aspettarsi nulla, in termini di medaglia, da questa gara. L’azzurra è stata inserita nella nona batteria, ovvero la prima subito dopo la pausa per il rifacimento ghiaccio, e questo potrebbe essere uno svantaggio: Lollobrigida correrà contro la nipponica Ayano Sato, non un’avversaria tra le più accreditate per le zone nobili della classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

