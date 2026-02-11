Domani, giovedì 12 febbraio, alle 16, si sfideranno le atlete per i 5000 metri di speed skating. Francesca Lollobrigida affronterà una rivale molto speciale, un vero mito dello sport, che conosce ogni dettaglio delle sue avversarie e sa come batterle. Dopo aver vinto i 3000 metri, la campionessa italiana cercherà di ripetersi in una gara che promette emozioni intense.

Conoscerà alla perfezione i tempi di tutte le sue avversarie e saprà cosa dovrà fare per tentare uno storico bis dopo il successo sui 3000: domani, giovedì 12 febbraio, a partire dalle ore 16.30 un altro appuntamento con la storia attende Francesca Lollobrigida alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’azzurra è stata inserita nella sesta ed ultima batteria dei 5000 metri femminili di speed skating, e correrà contro la ceca Martina Sablikova: la norvegese Ragne Wiklund e la canadese Isabelle Weidemann si sfideranno nella quinta serie, e rappresentano le avversarie più dure per Lollobrigida. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Definita l’avversaria di Francesca Lollobrigida nei 5000 metri: si tratta di un mito dello speed skating

La Coppa del Mondo di speed skating prosegue con l'evento di Hamar, in Norvegia, dal 12 al 14 dicembre.

Nella seconda giornata di gare a Hamar, seconda tappa della Coppa del Mondo di speed skating, sono emerse le performance di Davide Ghiotto nei 5000 metri e di Lollobrigida nei 3000 metri, con risultati che hanno segnato l’andamento delle competizioni sull’anello di ghiaccio dell’Olympic Hall in Norvegia.

