Domani a Milano si accendono i riflettori sul debutto di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri alle Olimpiadi Invernali. La gara si svolge alle ore 12:00, con l’italiana che affronta le sue avversarie in batteria. La Lollobrigida è l’unica rappresentante dell’Italia in questa disciplina e si prepara a dare il massimo sulla pista. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva, così gli italiani potranno seguire da vicino questa prima prova della loro atleta.

Domani, sabato 7 febbraio, a Milano (Italia) si apriranno anche per lo speed skating le Olimpiadi Invernali: in programma la gara dei 3000 metri femminili, a cui prenderanno parte 20 atlete, tra le quali ci sarà Francesca Lollobrigida, unica rappresentante azzurra. Francesca Lollobrigida sarà inserita nell’ ottava delle dieci batterie previste: l’ azzurra si confronterà con la canadese Valerie Maltais. La prima serie partirà alle ore 16.00, ma dopo la quinta coppia, a metà gara, ci sarà la pausa per la preparazione del ghiaccio. Per la gara di domani dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2 o RaiSportHD (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, e dalle 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando parte Francesca Lollobrigida nei 3000 metri alle Olimpiadi: orario esatto, avversaria in batteria, tv

Approfondimenti su Lollobrigida Olimpiadi

Francesca Lollobrigida non ha raggiunto il suo obiettivo agli Europei di speed skating, chiudendo la prova dei 3000 metri con un tempo elevato.

Nella seconda giornata di gare a Hamar, seconda tappa della Coppa del Mondo di speed skating, sono emerse le performance di Davide Ghiotto nei 5000 metri e di Lollobrigida nei 3000 metri, con risultati che hanno segnato l’andamento delle competizioni sull’anello di ghiaccio dell’Olympic Hall in Norvegia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lollobrigida Olimpiadi

Argomenti discussi: Francesca Lollobrigida a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di pattinaggio di velocità; Che scuola ha fatto Francesca Lollobrigida, la pronipote di Gina; Lollobrigida verso i Giochi: Ho pensato di smettere, ma ho scelto di lottare; Lazio a cinque cerchi.

Francesca Lollobrigida: Un’infezione virale mi ha messo KO nei mesi più importanti, ho pensato anche di smettereFrancesca Lollobrigida ha vissuto sin qui una stagione ampiamente al di sotto delle aspettative nel percorso di avvicinamento verso i Giochi Olimpici di ... oasport.it

Il Lazio si prende la scena verso Milano-Cortina 2026 Quattro atleti nati tra Roma e provincia vestiranno l’azzurro ai Giochi invernali: l’esperta e plurimedagliata Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità, la giovane promessa dello sci di fondo facebook

Tra le azzurre pronte a conquistare Milano Cortina c’è anche la tuscolana Francesca Lollobrigida, due volte medagliata a Pechino 2022 #MilanoCortina2026 #WinterSports #Olympics #Olimpiadi #Lollobrigida x.com