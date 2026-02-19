Decreto energia Manenti Confcommercio | Ricadute importanti anche per le imprese siciliane

Il Decreto energia approvato dal governo ha causato una reazione positiva da parte di Confcommercio Sicilia, rappresentata da Manenti. L’associazione evidenzia che le nuove misure avranno effetti concreti sulle imprese locali, soprattutto nel settore commerciale e turistico. Manenti sottolinea che le aziende siciliane potranno beneficiare di agevolazioni e incentivi, riducendo i costi e migliorando la competitività. La presenza di queste misure si riflette già nelle prime discussioni tra gli imprenditori dell’isola. La decisione del governo apre nuove opportunità per lo sviluppo economico regionale.

Confcommercio Sicilia esprime piena soddisfazione per il Decreto energia approvato dal Consiglio dei ministri, considerandolo un passo avanti verso un sistema più equo e sostenibile per le imprese dell'Isola. "Il provvedimento introduce un'impostazione finalmente uniforme nella revisione degli oneri legati agli incentivi alle rinnovabili – dichiara il presidente regionale Gianluca Manenti – superando distinzioni che per anni hanno pesato soprattutto sulle piccole e medie imprese del terziario di mercato, che rappresentano la spina dorsale dell'economia siciliana. L'inclusione di tutte le categorie imprenditoriali, senza differenze dimensionali o di potenza impegnata, è un segnale di equità che accogliamo con favore".