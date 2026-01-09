Istat Camisa Confapi | La crescita del Paese passa per le Pmi

Secondo i dati Istat di novembre, il numero di occupati in Italia ha registrato una diminuzione di 34.000 unità rispetto al mese precedente, evidenziando segnali di difficoltà nel mercato del lavoro. Tuttavia, su base annua, si osserva una crescita complessiva di 179.000 occupati, indicando una certa resilienza. La crescita del Paese, secondo Camisa di Confapi, passa anche attraverso il rafforzamento delle Piccole e Medie imprese.

I dati forniti oggi dall'Istat sul numero degli occupati a Novembre di - 34.000 unità rispetto al mese precedente sono lo specchio di un periodo che nei prossimi mesi si preannuncia complicato nonostante una forte tenuta su base annua: + 179.000 occupati. Questi dati se comparati a quelli sulla disoccupazione in Italia che rilevano che il tasso nel nostro Paese è sceso al 5,7%, minimo storico dal 2004, sono lo specchio di un'economia solida che sta tenendo nei suoi fondamentali nonostante dati macroeconomici e internazionali negativi. Un ruolo fondamentale per questa tenuta è da attribuirsi mondo delle Pmi industriali che sono ormai le uniche imprese che in Italia fanno produzione e sono da considerarsi a tutti gli effetti come il vero traino del sistema produttivo italiano”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

