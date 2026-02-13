Decreto bollette le novità | 315 milioni per il bonus sociale luce 2026 | 90 euro una tantum alle famiglie

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha annunciato che nel nuovo decreto Bollette, atteso la prossima settimana, sarà stanziato un fondo di 315 milioni di euro per il bonus sociale luce 2026, che prevede un contributo una tantum di 90 euro destinato alle famiglie con il bonus luce.

Nel nuovo decreto Bollette, in arrivo la prossima settimana, previsto un fondo di 315 milioni di euro, coperti dal Mase, per dare un contributo straordinario di 90 euro alle famiglie che hanno il bonus sociale per la bolletta della luce. Ma un contributo straordinario può essere riservato dai venditori di energia elettrica per il 2026 e 2027 anche ai clienti domestici che non hanno un bonus sociale, purché abbiano un Isee annuale che non va oltre i 25mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il governo ha approvato un decreto che mette a disposizione 315 milioni di euro per aiutare le famiglie con il pagamento delle bollette.

Il governo italiano ha deciso di stanziare 315 milioni di euro per aiutare le famiglie e le imprese a far fronte ai rincari delle bollette energetiche, con un bonus di 90 euro riservato ai beneficiari del bonus sociale e altre misure mirate a ridurre l’impatto delle tariffe più alte.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Decreto bollette, 315 milioni per il bonus sociale da 90 euro; Taglia-bollette, tutte le novità del decreto; Decreto bollette, 90 euro di bonus agli indigenti. Si punta a tagliare il prezzo dell’elettricità; Decreto Energia, contributo per luce anche a famiglie con Isee fino a 25mila euro.

Taglia-bollette, tutte le novità del decretoDai bonus per le famiglie alla riduzione dei costi energetici per le imprese finanziata con la vendita del gas acquistato all’inizio della crisi Russia-Ucraina, ecco cosa c’è nell’ultima bozza del pro ... milanofinanza.it

Cosa prevede la bozza: un aiuto a famiglie e imprese, 90 euro in più a chi già percepisce il bonusUn ulteriore contributo straordinario da 90 euro per chi percepisce già il bonus sociale tra le misure previste dal decreto Energia (o Decreto Bollette). L’agevolazione vale per i nuclei familiari con ... lanuovasardegna.it

Decreto bollette, 315 milioni per il bonus sociale da 90 euro agi.it/economia/news/… #agi #bollette x.com

ENERGIA: BOZZA DECRETO BOLLETTE, CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2026-2027 PER ISEE FINO A 25MILA EURO. Per il 2026 e 2027 i venditori di Energia elettrica possono riconoscere ai propri clienti domestici residenti, che non siano titolari del bon - facebook.com facebook