Secondo Tabarelli di Nomisma, le azioni degli Stati Uniti in Venezuela si sono rivelate disastrose, aggravando una situazione già critica. Il petrolio rappresenta per il paese una risorsa fondamentale, ma le politiche adottate finora hanno impedito di sfruttarne appieno il potenziale, lasciando il Venezuela in una condizione di stagnazione e crisi economica.

(Adnkronos) – Il petrolio "è il passato, il presente e il futuro del Venezuela", una "opportunità gigantesca, fallita". Lo dice all'Adnkronos il presidente e fondatore di Nomisma Energia Davide Tabarelli, parlando dell'operazione militare Usa come di "una catastrofe per il Paese, apice di un disastro che ha visto la produzione di petrolio crollare, così come .

