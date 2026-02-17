Bonus da 90 euro nel decreto Bollette | come funzionerà i requisiti

Il governo ha deciso di assegnare un bonus di 90 euro alle famiglie che usufruiscono del bonus sociale per l’energia. Questa misura, contenuta nel decreto Bollette, mira ad aiutare le famiglie con maggiori difficoltà economiche a coprire i costi delle bollette. In particolare, il contributo sarà riconosciuto a chi già riceve il bonus sociale e si basa su criteri specifici legati alla situazione economica. La cifra verrà automaticamente accreditata sulle bollette, senza bisogno di fare domanda.

Il nuovo decreto bollette prevede un contributo extra di 90 euro per le famiglie titolari bonus sociali per la fornitura di energia elettrica. In arrivo anche un secondo bonus per chi ha un Isee inferiore ai 25mila euro.