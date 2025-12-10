Bonus da 55 euro per le bollette L’annuncio in Italia a chi spetta e come ottenerlo
Il governo italiano ha annunciato un bonus di 55 euro per le bollette elettriche, destinato a circa 4,5 milioni di famiglie in difficoltà. Questa misura, inserita nella bozza del decreto sull’energia, mira a ridurre l’impatto delle spese energetiche nel 2026. Ecco chi può beneficiarne e come richiederlo.
Il governo sta lavorando a un nuovo sostegno economico rivolto ai nuclei in maggiore difficoltà. Nella bozza del decreto sull’energia, ancora suscettibile di modifiche, è previsto un contributo annuale da 55 euro destinato a circa 4,5 milioni di famiglie per attenuare l’impatto delle bollette elettriche nel 2026. Una misura che punta a rafforzare il sistema di tutela sociale in un periodo segnato dall’incertezza dei prezzi energetici e dall’aumento dei costi delle utenze. Chi potrà accedere al contributo. Il sostegno sarà destinato alle famiglie considerate “vulnerabili”, cioè quelle che presentano un quadro economico fragile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Buongiorno, in merito al Bonus Under 35 di 500 euro mensili stabilito dal Decreto Coesisone ho due dubbi: il primo è se possono accedervi i liberi professionisti iscritti in gestione separata e il secondo se, una volta ottenuto il bonus, tale bonus debba essere r - facebook.com Vai su Facebook
Bonus partita iva da 500 euro: a chi è rivolto Vai su X
Bollette della luce, in arrivo il bonus da 55 euro per 4,5 milioni di famiglie: chi ne ha diritto e come richiederlo - Arriva un sostegno straordinario contro il caro bollette: dal 2026 le famiglie più fragili riceveranno un bonus aggiuntivo di 55 euro all'anno sulla luce, oltre al bonus ... Come scrive msn.com
Edon Zhegrova, tam-tam impazzito alla Juve: esattamente un anno fa... liberoquotidiano.it
Alvini rivela: «La nostra scuola di allenatori è la migliore al mondo. Su Spalletti voglio dire questa cosa» juventusnews24.com
“Quei video intimi”. L’indiscrezione bomba che incastra Sempio thesocialpost.it
Morti nella fabbrica di fuochi a Ercolano, condanne a 17 anni di reclusione: in aula la rabbia dei parenti ilmattino.it
«Pignatone comprò le case dai boss e fece sovraesporre Falcone e Borsellino» laverita.info
Calciomercato Inter, Palestra nel mirino: concorrenza alta ma l’Atalanta fa muro internews24.com