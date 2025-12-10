Bonus da 55 euro per le bollette L’annuncio in Italia a chi spetta e come ottenerlo

Il governo italiano ha annunciato un bonus di 55 euro per le bollette elettriche, destinato a circa 4,5 milioni di famiglie in difficoltà. Questa misura, inserita nella bozza del decreto sull’energia, mira a ridurre l’impatto delle spese energetiche nel 2026. Ecco chi può beneficiarne e come richiederlo.

Il governo sta lavorando a un nuovo sostegno economico rivolto ai nuclei in maggiore difficoltà. Nella bozza del decreto sull’energia, ancora suscettibile di modifiche, è previsto un contributo annuale da  55 euro  destinato a circa  4,5 milioni di famiglie  per attenuare l’impatto delle bollette elettriche nel  2026. Una misura che punta a rafforzare il sistema di tutela sociale in un periodo segnato dall’incertezza dei prezzi energetici e dall’aumento dei costi delle utenze. Chi potrà accedere al contributo. Il sostegno sarà destinato alle famiglie considerate “vulnerabili”, cioè quelle che presentano un quadro economico fragile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

